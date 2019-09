Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vor Bäckergeschäft gegen Skoda gefahren

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Nach einer Kollision zwischen zwei Pkw im Rainweg am Donnerstag, den 05.09.2019 sucht die Polizei den eventuell Geschädigten. Eine Frau hatte ihren Pkw vor einem Bäckergeschäft im Rainweg geparkt und als sie um 15:05 Uhr wieder wegfahren wollte, stieß sie gegen einen weißen Skoda. Den Zusammenstoß meldete die Frau bei der Polizei, hatte sich aber in der Aufregung keine Daten vom anderen Fahrzeug gemerkt. Da Fahrzeug und Halter nach wie vor unbekannt sind, bitten die Ermittler den Halter des weißen Skoda, der am 05.09. nachmittags vor dem Bäckergeschäft im Rainweg parkte, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden. Tel. 03671/56-0.

