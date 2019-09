Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sattelzug verfährt sich und verursacht hohen Sachschaden

Saalburg- Ebersdorf (ots)

Am 05.09.2019 gegen 05:15 Uhr befuhr ein Sattelzug irrtümlich in Saalburg die Straße Am Kulmberg. Der Fahrer des Sattelzugs bemerkte den Fehler und versuchte nun in einem dort vorhandenen Wendehammer zu drehen. Hierbei beschädigte er mit dem Sattelzug eine Gartenmauer. Auf dem Weg zurück Ri. Stadtzentrum streifte der Sattelzug dann noch eine Straßenlaterne und verbog diese. An der Gartenmauer und an der Laterne entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 5000,- EUR. Hinweise zum Sattelzug und dessen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Tel.-Nr.: 03663 - 4310 entgegen.

