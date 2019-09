Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwochmorgen hat ein unbekanntes Fahrzeug eine Hausecke, sowie ein Stopp-Schild beschädigt, und sich nach dem Unfall pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Der Unfallort befindet sich an der Kreuzung Am Gatter - Ludwigstraße. Da sich bislang keine Hinweise zum Verursacher ergeben haben, werden Zeugen gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu melden.

