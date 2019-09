Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Radunfall gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in Neustadt an der Orla ein Radunfall, bei dem sich ein 61 jähriger Radfahrer leicht verletzte. Der 61 jährige befuhr um etwa 12:20 Uhr einen Geh- und Radweg in der Triptiser Straße und erschrak sich vor einem weiteren Radfahrer. Der 61 Jährige bremste offenbar zu stark und stürzte über seinen Lenker. Der zweite Radfahrer, sowie ein Busfahrer und ein Rettungssanitäter hielten sogleich an und versorgten den Radfahrer. Bei Eintreffen der Polizei waren der zweite Radfahrer und der Busfahrer jedoch nicht mehr an der Unfallstelle. Bei dem zweiten Radfahrer soll es sich um einen Mann im etwaigen Alter von 40-50 Jahren handeln, welcher vermutlich aus dem Neustädter Ortsteil Döhlen stammt. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Saale-Orla nun die zwei Zeugen sich unter der 03663 431 0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell