Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines PKWs

Wurzbach (ots)

Auf einer Landstraße zwischen Wurzbach und Grumbach musste die Strecke am Mittwochmittag zeitweise nach einem PKW-Brand komplett gesperrt werden. Der PKW fing während der Fahrt aus ungeklärter Ursache Feuer. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug jedoch noch rechtzeitig am Straßenrand abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der PKW brannte komplett aus. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch den Brand entstanden neben dem Totalschaden am PKW weitere Schäden an der Fahrbahn und einem kleinen Stück angrenzender Wiese im Gesamtwert von etwa 4500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell