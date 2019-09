Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rabiates Pärchen zieht durch Bad Lobenstein

Bad Lobenstein (ots)

Bad Lobenstein Am 04.09.2019 gegen 22:45 Uhr bemerkte ein 43- jähriger Mann (deutsch)zwei Personen vor seinem Wohnhaus im Schulweg in Bad Lobenstein, die sich lautstark unterhielten und Musik hörten. Die beiden ließen sich trotz Aufforderung durch den Hausbesitzer nicht beruhigen, stattdessen fingen sie an, den Mann zu beleidigen. Außerdem knickten sie die Antenne vom Pkw des 43- jährigen Mannes ab.

Der 43- jährige wollte beide zur Rede stellen, aber das Pärchen verließ den Tatort, um sich auf den Schulhof der nahegelegenen Regelschule zu begeben. Als der 43- jährige dort ebenfalls eintraf, wurde er sofort wieder beleidigt. Er forderte nun beide auf, hier auf die hinzugerufene Polizei zu warten.

Da das Pärchen aber nicht warten wollte, hielt der 43- jährige den jungen Mann fest. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 43- jährigen und dem Pärchen. Hierbei wurde der 43- jährige leicht verletzt. Die hinzukommende Ehefrau des 43- jährigen konnte durch ihr Eingreifen die Auseinandersetzung beenden. Das Pärchen verließ fluchtartig den Schulhof in Richtung Hain, so dass sie beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten beide in der Nacht nicht mehr festgestellt werden. Die beiden können wie folgt beschrieben werden: Mann: deutsch, ca. 17-18 Jahre, , ca. 170- 180cm groß, seitlich abrasierte Haare mit blonder Strähne mittig auf dem Kopf, kräftige Gestalt, schwarze Bekleidung Frau: deutsch, ca. 16 Jahre, 160- 165cm groß, lange braune Haare, sehr schlanke Gestalt, trug einen pinken Stoffbeutel

Hinweise zur Identität des Pärchens nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter Tel.-Nr.: 03663-4310 entgegen.

