Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zweimal mit Pkw kollidiert und anschließend vom Unfallort geflüchtet

Neustadt/ Orla (ots)

Bereits am Montag, dem 02.09.2019 gegen 14:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Fleischergasse in Neustadt/ Orla. Der 59- jährige Fahrer eines VW Caddy stellte sich in der Fleischergasse auf einem Parkplatz links neben einen Pkw Renault. Kurze Zeit später stieß eine männliche Person beim rückwärts Ausparken mit diesem Renault gegen den VW. Der Fahrer des Renault bemerkte die Kollision, beendete das Rückwärtsfahren, stellte den Renault wieder neben den VW und trat mit dem im Fahrzeug sitzenden VW Fahrer in Kontakt. In diesem Moment rollte der Renault wieder zurück und stieß diesmal mit der Fahrertür gegen den VW. Der Renault Fahrer stieg daraufhin wieder in sein Kfz und fuhr ohne der Schadensregulierung nachzukommen davon. Bei beiden Kollisionen entstand Sachschaden am VW. Hinweise zum Unfall und zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla tel. unter: 036634310 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell