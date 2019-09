Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier bellende Hunde im Auto alleine gelassen

Frankenblick (ots)

Aufgrund des ununterbrochenen Bellens von mehreren Hunden in einem Fahrzeug am Bahnhof in Mengersgereuth-Hämmern sorgte sich gestern gegen 13 Uhr eine Anwohnerin und verständigte die Polizei. Diese konnte vor Ort einen verwahrlosten VW Polo feststellen, in dem sich 4 Hunde mittelgroße Hunde befanden. Das Fahrzeug stand mit teilweise geöffneten Fenstern zwar im Schatten, vom Fahrzeug- und Hundehalter fehlte allerdings jede Spur. Als dieser wenig später in der Ortslage ermittelt werden konnte, gab er an die Hunde nur ausnahmsweise im Fahrzeug gelassen und diese auch versorgt zu haben. Nach Rücksprache mit dem Amtstierarzt wurden die Tiere aufgrund eines bestehenden Tierhalteverbotes des Halters in amtliche Verwahrung genommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell