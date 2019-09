Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schmierereien an der Bushaltestelle

Moderwitz (ots)

Durch einen unbekannten Täter wurde ein Wartehäuschen einer Bushaltestelle in der Ortschaft Moderwitz mit schwarzer Farbe beschmiert. Bei der Schmiererei handelt es sich um einen längeren Text mit pornographischen Inhalt. Aufgrund des Umfangs der Schmiererei kann davon ausgegangen werden, dass sich der unbekannte Täter längere Zeit in dem Wartehäuschen aufhielt. Nach ersten Ermittlungen wurde die Schmiererei immer Stück für Stück ergänzt und somit wird der Tatzeitraum auf 12.August bis 03. September eingegrenzt. Vermutlich agierte der unbekannte Täter in den Abendstunden. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663 431 0 zu wenden.

