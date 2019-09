Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfall in Garten

Titschendorf (ots)

In der Montagnacht kam es gegen 3 Uhr zu einem Brandfall in einem Garten in Titschendorf im Bereich Heinrichshöhe. Aus bislang unbekannter Ursache waren etwa 60 Paletten in Brand geraten; das Feuer griff auch auf einige, danebenstehende Obstbäume über. Die Feuerwehr konnte die Flammen eindämmen, es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise oder Feststellungen zu auffälligen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

