Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: vermeintlicher Mittäter offenbar ahnungslos

Beutelsdorf (ots)

Ein 24 Jähriger Mann wurde durch zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren für die Durchführung eines Diebstahls benutzt. Offenbar wurde der 24 jährige durch die beiden Jugendlichen für den Transport von Mopedteilen angeheuert. Gemeinsam fuhren die jungen Männer über Nebenstraße zu einem Schuppen in der Ortslage Beutelsdorf. Hier öffneten die Jugendlichen einen Schuppen gewaltsam und erklärten dem älteren Transporterfahrer, den Schlüssel für das entsprechende Schloss vergessen zu haben. Nachdem einige Mopedteile im geschätzten Wert von ca. 1000 Euro verladen wurden, begaben sich alle drei gemeinsam in Richtung Ortskern. Hierbei beobachtete sie ein aufmerksamer Mann, welcher den Transporter zum Anhalten aufforderte. Da dem 24 jährigen Fahrer der bisherige Hergang der Unternehmung spanisch vorkam, stoppte er und wartete gemeinsam mit allen Beteiligten auf das Eintreffen der Polizei. Diese nahm den Diebstahl der Teile auf und übergab das Beutegut sogleich zurück an die Eigentümerin. Durch die Polizei wurden letztendlich gegen alle drei Männer Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell