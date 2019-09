Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Biker verunfallt

Röblitz (ots)

Ein 48- und ein 58- jähriger Mann befuhren am Samstag kurz nach 20:00 Uhr mit ihren E-Bikes den Lohweg von Unterwellenborn in Richtung Saalfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der ältere der beiden ins Schlingern, verlor die Kontrolle über sein E-Bike und kam schließlich zu Fall. Hierbei verletzte sich der Mann schwer am Kopf, sodass er zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnte bei zum Unfallzeitpunkt vorausfahrenden Mitfahrer ein Atemalkoholwert von 1,59 Promille festgestellt werden. Aufgrund aller Umstände kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Verunfallte ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Saalfelder Polizei hat die Ermittlungen dahingehend aufgenommen.

