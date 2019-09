Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mais gestohlen und gebraten

Crösten (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls leitete die Saalfelder Polizei am Samstagabend gegen eine Gruppe junger Männer ein, welche von einem Feld an einem Wirtschaftsweg zwischen Crösten und Aue am Berg Maiskolben entwendeten und diesen folglich über einem selbst eingerichteten Lagerfeuer rösteten. Festgestellt hatte dies ein Feuerwehrmann, welcher die besagte Stelle zufällig in seiner Freizeit passierte. Er sprach die Gruppe auf das Lagerfeuer an und bat aufgrund der Trockenheit um die Löschung des Feuers. Die jungen Männer im Alter von 22 bis 28 Jahren lachten den Mann aus und kamen der Aufforderung zum Löschen erst nach Eintreffen der angeforderten Polizei nach.

