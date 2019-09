Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter beißt zu

Schwarza (Rudolstadt) (ots)

Ein 29 jähriger Mann befand sich am Samstag um 01:52 Uhr in der Johannes-Kepler-Straße und wurde hier von einem unbekannten Täter angegriffen. Der Angreifer trug hierbei scheinbar Quarzhandschuhe. Der 29 jährige versuchte den Angriff abzuwehren und wurde hierbei durch seinen Angreifer in den Daumen gebissen. Der Geschädigte stand unter dem Einfluss von Alkohol und konnte keine genauere Beschreibung zum Unbekannten angeben. Der Inspektionsdienst Saalfeld bittet daher Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 560 zu melden.

