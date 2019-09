Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlägerei während Kirmesveranstaltung

Kaulsdorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es während der Kirmes in Kaulsdorf um 00:26 Uhr offenbar zu einer Schlägerei, bei der hauptsächlich ein 22 jähriger Mann angegriffen und schließlich leicht verletzt wurde. Die zunächst 20 - 30 gemeldeten Beteiligten konnten bei Eintreffen der Polizei nicht festgestellt werden. An der Veranstaltung nahmen geschätzt 700 Gäste teil. Der 22 jährige angegriffene Mann korrigierte die Anzahl der unbekannten Täter auf 3. Genauere Ursachen und Umstände zum Angriff der drei unbekannten Täter konnten vor Ort nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Inspektionsdienst Saalfeld ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 560 zu melden.

