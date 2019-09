Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe stehlen Kraftstoff aus Lkws

Tanna (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende (30.08 - 01.09) Dieselkraftstoff aus zwei abgeparkten Lkws. Diese standen in Tanna in der Bahnhofstraße gegenüber der Schule. Dabei wurde durch den Täter/die Täter der Tankdeckel aufgebrochen. Insgesamt wurden ca. 200L Kraftstoff entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

