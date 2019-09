Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletztem Kradfahrer

Katzberg (ots)

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr der Fahrer eines Krades der Marke Yamaha kurz nach dem Ortsausgang Katzberg von der Fahrbahn ab und verletzte sich beim Sturz an der Schulter. Der 55-Jähríge aus Schalkau befuhr die Kreisstraße aus Katzberg in Richtung Truckendorf. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Mann in ein Krankenhaus, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

