Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis und Zulassung mit Crossmotorrad unterwegs

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am 30.08.2019 gegen 16:15 Uhr fiel den Beamten während der Streife an einer Tankstelle in Neuhaus ein Vollcrossmotorrad auf an welchem das Kennzeichen bis zur Unerkennbarkeit verbogen war. Die durchgeführte Kontrolle von Fahrzeug und Fahrer brachte ans Licht, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Motorrad nicht zugelassen ist. Dem Mann wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt, er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch verantworten müssen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell