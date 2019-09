Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ursache für Fischsterben in Piesauer Teichen zunächst noch unklar

Sonneberg / Piesau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Verenden von ca. 250 Fischen in zwei Teichen auf einem Grundstück in der Bärenbachstraße. Da die Teiche über den Bärenbach versorgt werden, wird eine Verunreinigung des Baches vermutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

