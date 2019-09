Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 01.09.2019, kam es gegen 01:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf dem Neumarkt, in Schleiz. Es soll vorerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit jeweils ca. 10 Personen gekommen sein. In der Folge wurde ein 23 jähriger afghanischer Staatsangehöriger durch einen 38-jährigen und 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen körperlich angegriffen. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

