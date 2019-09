Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 16-jährige nach Unfall mit Leichtkraftrad verletzt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 01.09.2019, kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schleiz, Nähe der Bergkirche. Die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades fuhr hinter zwei Fahrzeugen her, als sie in einer Kurve von der Straße ab kam. In der Folge stürzte sie und verletzte sich. Anschließend wurde sie in das Krankenhaus gebracht.

