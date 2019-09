Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brennende Fritteuse

Sonneberg (ots)

In den Mittagsstunden des 30.08.19 wurde starke Qualmentwicklung in der Sonneberger Altstadt gemeldet. Die hinzu kommende Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass ein 47 Jähriger seine Fritteuse anbrennen ließ. Zu allem Überfluss verbrannte sich der 47 Jährige auch noch an der Hand. Die Kräfte der Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern und löschten das technische Gerät.

