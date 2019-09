Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Sonntagmorgen, gegen 00:45 Uhr, griffen vier vermummte Personen zwei Besucher des Saalfelder Bierfestes an, welche an der Bushaltestelle "Auf dem Graben" auf ihren Bus warteten. Durch den Angriff wurden die beiden Männer leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die LPI Saalfeld (Tel. 03671-560) zu wenden.

