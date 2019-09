Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 52 Jähriger betrunken unterwegs

Steinach (ots)

In den Abendstunden des 30.08.2019 fiel den Beamten der Sonneberger Polize in Steinach ein unsicherer Radfahrer auf. Daher wurde er durch die Beamten kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,81 Promille, weswegen der 52 Jahre alte Radfahrer in ein örtliches Krankenhaus zwecks einer Blutentnahme verbracht wurde. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

