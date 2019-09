Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahndungserfolg

Rudolstadt/Schwarza (ots)

In der Nacht von Freitag, 30.08.2019, auf Samstag, 31.08.2019, führten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld eine stationäre Verkehrskontrolle in Schwarza durch. Der Fahrer eines Audi hatte jedoch andere Pläne. Er missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und durchbrach die Kontrollstelle. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, unter Zuführung weiterer Polizeikräfte, eines Polizeihubschraubers und eines Fährtenhundes, konnten sowohl der Audi festgestellt, sowie dessen Fahrer und die beiden minderjährigen Mitfahrerinnen aufgegriffen werden. Hier stellte sich heraus, dass die an dem nicht zugelassenen Audi angebrachten Kennzeichen entwendet waren. Der Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins und im Fahrzeug befand sich ein größere Menge Marihuana.

