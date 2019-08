Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit getöteten Radfahrerin

Schleiz (ots)

Am 31.08.2019 gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau (deutsch, 39 Jahre) tödlich verletzt und zwei Kinder (weiblich, deutsch, 12 und 9 Jahre) schwer verletzt worden sind. Die drei Personen befuhren als Radfahrer die Landstraße Dittersdorf in Richtung Oettersdorf. Auf einem übersichtlichen Straßenverlauf wurden die drei Radfahrer von einer in gleicher Richtung fahrenden Pkw- Fahrerin (weiblich, deutsch, 63 Jahre) von hinten erfasst. Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Während der Unfallaufnahme war die Straße zwischen Dittersdorf und Oettersdorf voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell