Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer flüchtet verletzt nach Verkehrsunfall

Sonneberg (ots)

In der Sonneberger Dammstraße, Ecke Bert-Brecht-Straße, kam es am 29.08.2019 gegen 18.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer kam mit sehr hoher Geschwindigkeit von der Fußgängerbrücke auf die Straße gefahren und kollidierte mit einem Pkw Audi. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Radfahrer und dem Pkw-Fahrer entfernte sich ersterer unerlaubt und plötzlich von der Unfallstelle. Er wird auf ca. 30-40 Jahre geschätzt mit schlanker Gestalt und kurzen Haaren. Er dürfte sich nach Zeugenangaben bei dem Unfall leicht verletzt haben. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Die PI Sonneberg bittet um Hinweise zur Identität des Radfahrers bzw. bittet diesen sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell