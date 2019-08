Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: umfangreiche Durchsuchungen mit Erfolg

Sonneberg, Schalkau, Judenbach (ots)

Die Kriminalpolizei Saalfeld führte am Mittwoch im Zusammenwirken mit der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführern der Hundestaffeln Nord, West und Ost eine koordinierte Durchsuchungsaktion im Bereich der Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität in Sonneberg, Schalkau und Judenbach durch. Am Einsatz waren 45 Polizeibeamte beteiligt, welche sieben Objekte durchsuchten. Im Ergebnis konnten ca. 200g Marihuana und 150 Stück Ecstasy Tabletten im Straßenverkaufswert von rund 3.500 Euro, Bargeld in Höhe von rund 60.000 Euro, sowie Edelmetalle und Schmuck beschlagnahmt werden. Weiterhin wurde eine Vielzahl von Gegenständen sichergestellt, die aus Diebstahlshandlungen stammen könnten und noch zugeordnet bzw. geprüft werden müssen. Gegen zwei deutsche Tatverdächtige wurden hiernach weitere Ermittlungserfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz eingeleitet.

