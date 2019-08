Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Quadfahrer kommt von Fahrbahn ab

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 29.08.2019 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Quadfahrer (männlich, deutsch) die L3002 von Heinrichsruh kommend in Richtung Schleiz. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der 21-Jährige aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug er sich mit seinem Quad.

Der 21-Jährige verletzte sich bei diesem Unfall leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Am Quad entstand Sachschaden.

