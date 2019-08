Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis und gültiges Kennzeichen, aber mit Drogen unterwegs

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden fiel den Beamten ein Kleinkraftrad Simson in der Neuhäuser Straße auf welches mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 geführt wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dem 23-jährigen Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Zudem stand der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wie ein Drogentest ergab. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt sowie Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss erstattet.

