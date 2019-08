Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall verletzt

Oberköditz (ots)

Zu einem allein beteiligten Verkehrsunfall kam es am Mittwoch kurz nach 18:00 Uhr auf der B88 in Oberköditz. Zwei 16 Jährige befuhren mit einem Moped die B88 aus Richtung Bad Blankenburg kommend in Richtung Königsee. In der Ortslage Oberköditz, streifte der Mopedfahrer kurz nach dem Abzweig Horba eine Bordsteinkante, verlor hiernach die Kontrolle über das Moped und kam schließlich mit Moped und Sozius auf dem Gehweg zu Fall. Beide verletzten sich hierdurch und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

