Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überholvorgang abgebrochen

Linda bei Neustadt/Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 28.08.2019 gegen 05:30 Uhr befuhren drei Pkw hintereinander die L 1077 aus Richtung Neustadt an der Orla kommend in Richtung Schleiz. Der vorausfahrende 39-jährige Daimlerfahrer wurde von einem unbekannten Fahrzeug überholt. Der hinter dem unbekannten Fahrzeug befindlichen 46-jährige BMW-Fahrer wollte den Daimler ebenfalls überholen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste der Daimlerfahrer, um dem unbekannten Pkw das Einscheren zu ermöglichen. Der BMW-Fahrer versuchte, wieder hinter dem Daimler einzuscheren, er touchierte diesen jedoch leicht. Es entstand Sachschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

