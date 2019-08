Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe auch häufiger in öffentlichen Gebäuden unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es beim Hauptfriedhof im Friedhofsweg zu einem Diebstahl aus einem Geldbeutel. Eine 60 jährige Frau befand sich im Umkleideraum eines Verwaltungsgebäudes des Friedhofs und wurde plötzlich von einem unbekannten Mann überrascht. Ihr gegenüber gab er an, auf der Suche nach einer Toilette gewesen zu sein. Hiernach entfernte er sich. Die 60 jährige stellte anschließend das Fehlen ihres Bargeldes aus ihrer Geldbörse fest. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: >1,80 m groß, >scheinbares Alter 30, >sehr kräftig, >Dreitagebart, >rotblondes schütteres kurzes Haar mit Stirnglatze Der Inspektionsdienst Saalfeld bittet Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 56 0 zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Diebstahlshandlung zu Tageszeiten, auch in öffentlich zugänglichen Gebäuden und rät zu erhöhter Aufmerksamkeit.

