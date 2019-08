Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor vermeintlichen Spendensammlern

Schwarza (Rudolstadt) (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Anne-Frank-Straße befand sich am Dienstag um die Mittagszeit eine männliche Person, welche vorgab, Spenden für behinderte Menschen zu sammeln. Eine ältere Dame gab dem Herrn einen kleineren Geldbetrag und forderte jedoch die Legitimierung des Mannes mittels eines Ausweises. Der Mann ging hiernach zu seinem Fahrzeug und spielte die Suche nach einem Ausweis vor. Schließlich konnte er einen entsprechenden Ausweis nicht vorweisen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor derartigen Betrügern, welche lediglich vorgeben für einen gemeinnützigen Verein Geld zu sammeln. Als Indizien für seriöse Vereine oder Organisationen dienen oftmals behördliche Genehmigungen, Anerkennungen als gemeinnütziger Verein, sowie Geschäftsberichte, aus welchen hervorgeht zu welchem Zweck und in welchem Umfang die Spendengelder genutzt werden. Gibt es in solchen Belangen Zweifel an der Seriosität, sollte man lieber die Finger davon lassen.

