Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hanfgärtner beim Gießen erwischt

Neustadt an der Orla (ots)

In einem Waldgebiet bei Neustadt an der Orla entdeckte am Dienstagnachmittag ein Förster eine künstlich angelegte Hanfplantage. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten sie zufällig einen 40 jährigen Mann fest, welcher offenbar gerade dabei war seine Pflanzen zu gießen. Die Plantage bestand aus über 20 Marihuana-Pflanzen in Kübeln. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnten ebenfalls noch Betäubungsmittel festgestellt werden. Gegen den 40 jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

