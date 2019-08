Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzter Radfahrerin in der Köppelsdorfer Straße

Sonneberg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag eine junge Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Köppelsdorfer Straße zu. Die 22-Jährige befuhr die Rathenaustraße in Richtung Köppelsdorfer Straße und kollidierte vermutlich aufgrund Bremsversagens im Kreuzungsbereich mit einem Pkw Mitsubishi. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.

