Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartenhütte verwüstet - Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

In einem Tatzeitraum vom Samstag 20:00 Uhr bis zum Montag 18:00 Uhr verwüsteten unbekannte Täter in der Gartenanlage "Erholung" in der Gartenstraße eine Gartenhütte. Der oder die unbekannten Täter drangen in das umfriedete Gelände ein und hebelten die Zugangstür auf. Anschließend demolierten sie das Inventar und nahmen einen Rucksack mit persönlichen Dokumenten mit sich. Weiteres Beutegut gab es jedoch nicht. Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03663 431 0 zu melden.

