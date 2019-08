Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: zur falschen Zeit am falschen Ort

Schloßkulm (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stellte ein Passant an dem Aussichtsturm des Kulm längere Zeit einen PKW mit laufenden Motor und eingeschalteten Licht fest. Da ihm das seltsam vorkam, informierte er die Polizei. Diese konnten das gemeldete Fahrzeug ebenfalls feststellen. Der Nutzer des Fahrzeugs kam sogleich auf die Beamten zu. Bei Überprüfung seiner persönlichen Daten wurde dann bekannt, dass der 38 Jährige per Haftbefehl gesucht wird. In der weiteren Folge wurde der Haftbefehl dann durch die Polizei realisiert und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

