Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag, den 26.08.2019, kam es zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Neustädter Straße. Der unbekannte Täter fuhr gegen einen abgeparkten VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Golf wurde ein Teil der vorderen Scheinwerfer herausgebrochen und es befanden sich Kratzer an der vorderen Stoßstange. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

