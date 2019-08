Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Getränkemarkt

Königsee (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag drangen zwei bisher unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in Königsee ein. Gegen 02:30 Uhr hörten Anwohner verdächtige Geräusche und schauten nach dem Rechten. Hierbei bemerkten die Anwohner im Getränkemarkt zwei vermutlich männliche Gestalten. Als die Bewohner mittels einer Taschenlampe zum Getränkemarkt leuchteten, ergriffen beide Täter fußläufig die Flucht in Richtung Oberköditz. Kurze Zeit später änderten die Täter ihre Fluchtrichtung in Richtung Königsee. Zum Beutegut und Sachschaden konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen, und bittet nun Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03672 4170 zu melden.

