Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Scheunenbrand

Mausendorf (ots)

Durch Unachtsamkeit verursachte offenbar ein 59 jähriger Mann einen Brand an einer Scheune. Der Mann beabsichtigte ursprünglich einen Haufen Tannenreisig zu verbrennen. Da er sein Feuer jedoch zu nah am Scheunengebäude entfachte, griff durch Funkenflug dieses schnell auf das Gebäude im Dachbereich über. Da der Mann das Feuer nicht selbstständig unter Kontrolle bringen konnte, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. An der Scheune entstand ein Schaden von insgesamt 50000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Gegen den 59 jährigen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.

