Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht nach Fahrradsturz

Gorndorf (Saalfeld) (ots)

Am Freitagabend ereignete sich im Saalfelder Stadtteil Gorndorf ein Fahrradsturz, bei dem sich ein 34 jähriger Radfahrer offenbar schwer am Kopf verletzt hat. Vermutlich fuhr der Radfahrer mit seinem Rad aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Gorndorf. Nach der Eisenbahnbrücke kam er dann aus noch bisher ungeklärten Gründen zu Fall. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes lehnte er zunächst vehement jegliche Untersuchung und Behandlung ab. Da jedoch schwere Kopfverletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der Mann zunächst ins Krankenhaus nach Saalfeld verbracht, von wo aus er schließlich zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik verflogen wurde. Der Inspektionsdienst Saalfeld bittet nun Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 03671 56 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell