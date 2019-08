Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Gast beschimpft Restaurantpersonal

Saalfeld (ots)

Für Ärger sorgte am Samstagabend ein alkoholisierter Gast in einem Restaurant in der Saalfelder Innenstadt. Der Mann aus Brandenburg soll gegen 21.45 Uhr mehrere Gäste sowie eine Bedienung des Lokals zunächst beschimpft und beleidigt haben. Später soll der 47-Jährige (deutsch) auch noch eine Glastür beschädigt und sich dabei selbst verletzt haben. Die hinzu gerufenen Beamten erhoben die Personalien des Verdächtigen, veranlassten einen Atemalkoholtest, der über ein Promille ergab und fertigten eine Strafanzeige. Wegen seiner Schnittverletzungen am Arm kam er per Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

