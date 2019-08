Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Klettigshammer (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 25.08.2019 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die B90 aus Richtung Wurzbach kommend in Richtung Klettigshammer. Bei einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Motorrad an die rechte Bordsteinkante und stürzte daraufhin. Der 55-Jährige verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin war der 55-Jährige nicht im Besitz der Fahrerlaubnisklasse A.

Gegen den 55-jährigen Motorradfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

