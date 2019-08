Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Liebschütz (ots)

Am Samstag kam es gegen Mittag zwischen Liebschütz und Ziegenrück zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger, welcher mit seinem VW Golf von seiner Arbeitsstelle nach Hause fuhr, kam kurz nach Ortsausgang Liebschütz nach rechts von der Straße ab, nachdem er wegen Übermüdung am Steuer eingeschlafen war. In der Folge prallte er frontal gegen einen Baum, woraufhin sein Fahrzeug in Flammen aufging. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien und wurde später mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

