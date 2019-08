Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrraddiebstahl vor der Haustür

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom 22.08.19 zum 23.08.19 wurde von einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ortslage Schwarza ein angeschlossenes Fahrrad der Marke Giant im Wert von ca. 2500 Euro entwendet. Nach ersten Erkenntnissen ist der Täter über den Gartenzaun auf das Grundstück gelangt. Hier war das Fahrrad mittels Kette angeschlossen. Der Täter entfernte die Sicherung, verließen das Grundstück samt Beutegut wieder über den Zaun und anschließend den Tatort in unbekannte Richtung.

