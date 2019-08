Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bürgerbüro beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Neustadt an der Orla (ots)

Neustadt an der Orla - Ein Bürgerbüro der AfD beschmierten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Neustadt an der Orla. Nach bisherigen Informationen besprühten die Unbekannten in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 16.00 Uhr großflächig die Schaufensterscheibe des Objektes am Puschkinplatz mit Lackfarbe. Dabei entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Bereits im April war die Fassade desselben Objektes durch Unbekannte mit Farbe besprüht und beschädigt worden. Die Kripo Saalfeld ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

