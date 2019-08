Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Suche nach verletztem LKW-Fahrer erfolgreich

Rudolstadt (ots)

Erfolgreich lief am gestrigen Abend die Suche nach einem verletzten LKW-Fahrer in Rudolstadt. Zeugen hatten gegen 18.00 Uhr berichtet, dass der zunächst unbekannte Kraftfahrer in der Breitscheidstraße offenbar beim Aussteigen aus seiner Zugmaschine gestürzt war und sich dabei heftig den Kopf anschlug. Mit blutender Kopfplatzwunde soll der 38-Jährige dann einfach Richtung der Bahngleise neben der Papierfabrik weggelaufen sein und war zunächst unauffindbar. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber kamen daraufhin zum Einsatz und suchten den Verletzten. Die Bahnstrecke zwischen Rudolstadt und Saalfeld wurde vorsorglich zeitweise gesperrt. Nach einer Stunde intensiver Suche kam die erlösende Nachricht von eine Saalfelder Streifenbesatzung. Sie trafen den scheinbar orientierungslosen und verletzten Mann im Bereich der Preilipper Straße an und übergaben ihn den Rettungskräften. Der Kraftfahrer kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Klinikum. Kollegen seiner Spedition kümmerten sich um seinen Sattelzug.

