LPI-SLF: Rentner fährt gegen Hauswand

Gegen eine Hauswand fuhr gestern Nachmittag ein Rentner in Pößneck. Der 82-jährige befuhr mit seinem Mercedes gegen 16.30 Uhr den Pößnecker Markt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann offenbar aus Unachtsamkeit Gas- und Bremspedal verwechselt haben und steuerte seinen Wagen dabei frontal gegen eine Hauswand. Bei dem Aufprall wurde der Autofahrer schwer verletzt. Er kam per Rettungswagen in ein Pößnecker Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstanden erhebliche Sachschäden.

