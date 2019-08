Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Königsee (ots)

Zwei Autofahrerinnen erlitten gestern Nachmittag in Königsee schwere Verletzungen, als ihre Fahrzeuge frontal gegeneinander stießen. Nach ersten Zeugenaussagen soll eine 18-jährige Polofahrerin gegen 15.00 Uhr in der Werkstraße eine Kurve geschnitten haben und kollidierte dabei mit einer Opelfahrerin (41 Jahre) im Gegenverkehr. Beide Frauen wurden durch den heftigen Zusammenstoß schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung per Rettungshubschrauber in Thüringer Kliniken. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe.

